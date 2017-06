Cantora Fernanda Brum sofre tentativa de assalto no Rio

A cantora gospel Fernanda Brum sofreu uma tentativa de assalto quando voltava de um show em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, por volta das 22h de sexta-feira (2). De acordo com informações do Batalhão de Vias Especiais (BPVE), a cantora estava assustada e contou que os criminosos efetuaram alguns disparos na sua direção, mas como seu carro é blindado conseguiu escapar ilesa.





De acordo com a polícia, Fernanda percorreu toda a Rodovia Presidente Dutra e, ao chegar à Linha Vermelha, altura do Quartel dos Fuzileiros, encontrou equipes do BPVE e pediu ajuda. Os policiais militares constataram que o veículo da vítima não foi atingido pelos tiros e ela seguiu viagem.

Com informações do portal O Dia