ESTUDANTE DENUNCIA O CAOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO RESIDENCIAL CAIÇARA

Internauta envia denúncia relatando o caos no transporte escolar no residencial Nova Caiçara.

Veja a denúncia na íntegra:

Oi bom dia.









Gostaria que fosse publicado uma reclamação/pedido de melhorias, mas que meu número não seja divulgado. Posso contar com o sigilo do meu número?









Sou aluno moro no residencial Nova Caiçara e pego o ônibus escolar ROTA 11. Todo dia estamos chegando atrasado na escola, não falo pro mim, mas muitos alunos que estudam em escolas da prefeitura e os pais estão sendo chamado atenção sobre este atraso. O ônibus não tem horário pra chegar,*no residencial "todos os ônibus chegam cedo mas o rota 11 não" no meu caso estudo turno integral pego o ônibus pela manhã e retorno pra casa no ônibus da tarde mesmo ônibus *Rota 11. Pela manhã o ônibus está chegando tarde e chegamos já em cima da hora, as escolas já estão aberta. Mas esse é só um dos problemas relacionado ao coletivo. O Rota 11 esta lotado e nem sempre é aluno, são as mães deles, irei detalhar: As mães ocupa lugares dos alunos nos acentos e ainda guardam lugares pra outros alunos ou caronas, nem sempre é pra aluno "estes mesmos já são grandes e muitas crianças estão indo em pé no ônibus" O ônibus deveria ser só dos alunos e não levar as mães/caronas sendo que as mesmas vão pela manhã e voltam a tarde..*o ônibus já não cabe mais ninguém está muito lotado... *pra piorar algumas mulheres "mães/caronas" ficam tirando a atenção do motorista com conversas paralelas e o mesmo já atrasado vai muito rápido temos que nos segurar muitas vezes em outros alunos. Gostaríamos de mais atenção e respeito com os alunos desta rota 11 pois está um descaso, pois o motorista não tem respeito nem moral com os mesmos; o motorista está dando muita atenção as mães/caronas e elas "ditam" quem deve entrar e em qual parada entrar, puro descaso! O que é isso motorista você é pago pra levar alunos e não suas "amigas de conversas" nós alunos é que somos seus patrões, você que é funcionário nosso e não o contrário. Queremos mais atenção dele no horário e dessas mães/caronas que estão superlotando o nosso ônibus, queremos fiscalização nestas rotas. As mães brincam por tudo durante á espera do coletivo e nós é que temos que ouvir "Não somos obrigados a isso não" *estamos fazendo nossas obrigações mas é você motorista Evandro?!*Marque uma hora certa pra chegar pois continuar assim não está dando certo.









Vale lembrar que ainda chegamos quase as 18 horas por que o mesmo faz uma rota diferente dos demais... O atraso é um descaso!









Só chegamos cedo quando muda o motorista, pois o que vem todos respeitam e coloca ordem no ônibus, "Os acentos são pros alunos" queremos ouvir isso também do nosso motorista não só do substituto dele. Vale lembrar que as mães/caronas não gostam desse substituto porque ele coloca regras e não da cabimento pra conversas. Queremos motorista assim, que saiba respeitar os direitos dos alunos, motorista que não corre que sabe que esta levando gente.









Triste realidade que está acontecendo nesta rota 11, os alunos estão pedindo por mudanças urgentes





Queremos alunos nos ônibus e não mães/caronas o ônibus é escolar entendam.





Queremos soluções imediatas, os alunos agradece!





Prefeito Ivo Gomes





Os alunos desta rota espera soluções, queremos ver resultados, assim como o senhor espera de todos nós. Queremos mudanças já!





Os alunos e a educação agradece!