Gil Vasconcelos se irrita com apadrinhamento dos Guardas Municipais

Os guardas municipais e os agentes de trânsitos que faziam o monitoramento dos veículos que chegavam para ver o ex-governador Cid Gomes na Câmara Municipal nesta manhã de quarta-feira, 31, não tiveram a coragem de multar uma camioneta branca que estava estacionada em cima da rampa de acessibilidade da Praça da Câmara. Mesmo com o flagrante a insistência do vereador Gil Vasconcelos, os guardas não quiseram ver a cena e se distanciaram do local. O carro segundo o flanelinha pertence a um grande amigo do ex-prefeito de Sobral Cid Gomes. Na saída do ex-ministro outro flagrante, sob a escolta dos Agentes Cid parou no meio da rua para conversar ocasionado um pequeno engarrafamento.





Fonte: Wilson Gomes