GOL CONTRA: Policial militar fardado e encapuzado rouba homem em bar no Noroeste Fluminense

O suspeito estava de folga no momento do crime, mas vestia sua farda.

Um policial militar foi autuado por roubo qualificado na noite deste sábado. Segundo a ocorrência, um homem denunciou ter sido roubado em um bar no bairro Mangueirão, em Santo Antônio de Pádua, Noroeste Fluminense. A vítima relatou que estava jogando cartas quando dois homens fardados, um deles encapuzado, se aproximaram e disseram "tá certo isso aqui?".





Em seguida, os homens pegaram a chave do carro e uma pochete da vítima, que continha R$1.150, dois talões de cheque e documentos. Eles fugiram em um carro que foi identificado como pertencendo ao cabo Márcio Carvalho de Barros, lotado no 16º BPM (Olaria). Ele corresponde à descrição dada pela vítima sobre o homem encapuzado. Apesar de estar fardado, ele estava de folga no momento do crime.





O policial foi encontrado perto da própria casa e foi levado à 155ª DP (São Sebastião do Alto). Segundo a polícia, o bar não tinha câmeras de segurança e o outro homem ainda não foi identificado. Durante os interrogatórios, o policial negou as acusações e invocou seu direito de ficar calado. O cabo está sob custódia na Unidade Prisional.





Fonte: O Dia