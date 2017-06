Menino de 10 anos e o pai são baleados durante um atentado na cidade de Pacajus

Um menino de 10 anos de idade está em estado grave no Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro), em Fortaleza. Na manhã de sábado passado (10) ele foi atingido por três tiros no rosto durante uma tentativa de assassinato contra o pai dele. O crime aconteceu na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





O caso aconteceu na cidade de Pacajus (a 49Km de Fortaleza). Segundo apurou a Polícia, o menino Maurílio estava na companhia do pai, um mecânico conhecido por “Dedé da Oficina”, quando o carro em que eles viajavam passou a ser perseguido por uma motocicleta ocupada por dois homens armados. Ao perceber o que estava acontecendo, o mecânico tentou fugir do local, mas o carro foi alcançado pelos pistoleiros no bairro Pedra Branca, na periferia da cidade.





Ao se aproximarem do carro de “Dedé da Oficina”, os desconhecidos passaram a atirar. Pai e filho foram baleados. O garoto recebeu três tiros e está em estado grave. O pai também ficou ferido. Os dois foram levados para o Hospital Municipal de Pacajus, mas, devido ao grave estado de saúde de ambos, foi providenciada a transferência deles para ao IJF.





Câmeras





Policiais militares estiveram no local do atentado e tentaram obter pistas para identificar os criminosos. A Polícia quer saber os motivos da tentativa de homicídio contra o mecânico, que aabou atingindo também a criança.





Câmeras instaladas próximo ao local onde o carro foi alvejado pelos disparos podem levar à identificação da motocicleta usada pelos atiradores.





Fonte: Jornalista Fernando Ribeiro