Policial militar é morto a tiros dentro de frigorífico em Icó/CE

Dois homens usaram uma moto para chegar ao local, e atiraram diversas vezes contra a vítima.

Um sargento da Polícia Militar, identificado como Geilson Pereira Lima, foi morto a tiros em Icó, no interior do Ceará. O crime aconteceu, nesta quinta-feira (9), em um frigorífico do município. Uma câmera de segurança do estabelecimento filmou o homicídio.





A Polícia Militar foi procurada pelo g1, mas informou que a Secretaria da Segurança Pública que responderá sobre o caso. O órgão não respondeu até a publicação desta reportagem.





Nas imagens, é possível ver que quatro homens conversam no frigorífico, quando chega um quinto homem, usando um capacete, e conversa brevemente com os outros. Ele se aproxima de uma porta do estabelecimento, saca uma arma de fogo e atira contra o sargento.





Na sequência, um segundo criminoso (também de capacete) entra no local e continua os disparos contra o policial militar. Três das quatro testemunhas que aparecem no vídeo saem do local durante o crime.





A vítima, conhecida como Sargento Geilson, tinha 49 anos e era natural de Icó, mesmo município onde ocorreu o crime. Ele já foi secretário de Segurança Pública e Cidadania do mesmo município, mas foi exonerado em 2021. Em 2022, Sargento Geilson foi candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal (PL).





No ano passado, Geilson foi afastado da Polícia Militar pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) após publicações nas redes sociais criticando e denunciando a gestão municipal de Icó.





Fonte: G1