CENAS FORTES! Homem de 27 anos é morto a tiros em Sobral; vítima usava tornozeleira eletrônica

Na tarde deste domingo (17), um homicídio foi registrado na cidade de Sobral. A vítima foi identificada como Francisco Janiel Coelho Araújo, de 27 anos, natural de Sobral.





Segundo informações, o homem caminhava em uma via situada atrás do prédio do Ibama, no bairro Vila União, quando foi surpreendido por dois homens armados, que efetuaram vários disparos contra ele. Francisco Janiel usava tornozeleira eletrônica e morreu ainda no local.



Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas, assim como o Rabecão da Perícia Forense (Pefoce), responsável pelos primeiros procedimentos das investigações iniciais.