domingo, 17 de agosto de 2025

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) abre vestibular 2026.1

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), por meio da Comissão Executiva de Processos Seletivos (CEPS), tornou pública a abertura das inscrições para o Vestibular 2026.1, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2026.

Vagas Serão ofertadas 1.084 vagas, distribuídas entre os seguintes municípios:
  • Sobral: 804 vagas
  • Acaraú: 80 vagas
  • Camocim: 80 vagas
  • São Benedito: 120 vagas
A distribuição completa das vagas por curso e campus está disponível no Anexo I do edital.


Cronograma
  • Período de inscrição: 18 de agosto a 30 de setembro de 2025
  • Solicitação de atendimento especial: 18 de agosto a 30 de setembro de 2025
  • Solicitação de desconto ou isenção da taxa: 18 de agosto a 1º de setembro de 2025
  • Data da prova: 07 de dezembro de 2025.

