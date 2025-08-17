Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) abre vestibular 2026.1

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), por meio da Comissão Executiva de Processos Seletivos (CEPS), tornou pública a abertura das inscrições para o Vestibular 2026.1, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2026.



Vagas Serão ofertadas 1.084 vagas, distribuídas entre os seguintes municípios: Sobral: 804 vagas

Acaraú: 80 vagas

Camocim: 80 vagas

São Benedito: 120 vagas A distribuição completa das vagas por curso e campus está disponível no Anexo I do edital.



Cronograma Período de inscrição: 18 de agosto a 30 de setembro de 2025

Solicitação de atendimento especial: 18 de agosto a 30 de setembro de 2025

Solicitação de desconto ou isenção da taxa: 18 de agosto a 1º de setembro de 2025

Data da prova: 07 de dezembro de 2025. Confira o EDITAL