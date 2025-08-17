Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) abre vestibular 2026.1

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), por meio da Comissão Executiva de Processos Seletivos (CEPS), tornou pública a abertura das inscrições para o Vestibular 2026.1, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2026.
Vagas Serão ofertadas 1.084 vagas, distribuídas entre os seguintes municípios:
- Sobral: 804 vagas
- Acaraú: 80 vagas
- Camocim: 80 vagas
- São Benedito: 120 vagas
A distribuição completa das vagas por curso e campus está disponível no Anexo I do edital.
Cronograma
- Período de inscrição: 18 de agosto a 30 de setembro de 2025
- Solicitação de atendimento especial: 18 de agosto a 30 de setembro de 2025
- Solicitação de desconto ou isenção da taxa: 18 de agosto a 1º de setembro de 2025
- Data da prova: 07 de dezembro de 2025.
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria