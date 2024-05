Presidente Lula está indignado com preço do arroz ; veja vídeo

Se for o caso, para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz e feijão para colocar na mesa do povo", disse.





"Se for o caso, para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz e feijão para colocar na mesa do povo a um preço compatível com aquilo que ele ganha", afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista ao Bom Dia, Presidente, da EBC.

Em Alagoas, presidente afirmou que Medida Provisória para importação do produto deve diminuir preço nas gôndolas. pic.twitter.com/azXsBlUEY7 — Metrópoles (@Metropoles) May 9, 2024