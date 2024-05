URGENTE: EQUIPE DO RAIO E P.O.G DEFLAGRARAM MEGA OPERAÇÃO NO BAIRRO OLINDA EM CAMOCIM

Na manhã desta quinta-feira (09/05), uma mega operação coordenada pelas equipes do Raio e do P.O.G foi realizada com sucesso no bairro Olinda, em Camocim. A ação policial resultou na prisão de três indivíduos, além da apreensão de quatro armas, munições e a recuperação de uma moto com queixa de roubo.