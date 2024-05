Dallagnol aciona PGR contra ministros de Lula por abuso de autoridade

Deltan e Eduardo Ribeiro acionaram a Procuradoria Geral da República para investigar Paulo Pimenta e Ricardo Lewandowski.

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo) e o presidente Partifo Novo, Eduardo Ribeiro, enviaram à Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta quarta-feira (8) uma notícia-crime contra os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, e Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública.





Segundo Dallagnol, os ministros podem ter praticado abuso de autoridade ao pedirem à Polícia Federal (PF) e a Advocacia-Geral da União (AGU) a abertura de inquérito sobre a divulgação de fake news relacionadas às enchentes no Rio Grande do Sul.





No documento, Dallagnol e Ribeiro apontam que “instaurar inquérito policial sem qualquer indício de prática delitiva” e “dar causa à persecução penal, sem justa causa fundamentada” são considerados crime de abuso de autoridade. Eles citam os nomes de pessoas que estariam na lista dos possíveis investigados, entre eles o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por terem feito postagens com críticas à atuação do governo federal na adoção de providências de socorro à população gaúcha.





“Tentam calar, arbitrariamente e de forma abusiva, os que estão revoltados com a postura ineficiente, omissa e ineficaz do Governo Federal em auxiliar efetivamente a sociedade gaúcha diante desse triste e lamentável desastre natural, que já vitimou uma centena de pessoas e que já deixou milhares de pessoas desabrigadas”, declararam Dallagnol e Ribeiro.





(DIÁRIO DO PODER)