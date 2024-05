Filho de guarda municipal é preso pelo pai após roubo em loja

Segundo o proprietário do estabelecimento, Laércio Marques, o prejuízo causado pelo roubo foi de quase R$ 9 mil.

O filho de um guarda municipal foi preso suspeito de assaltar uma loja na cidade de Queimadas, no norte da Bahia, na segunda-feira (6). Ele confessou o crime após ter sido apresentado na delegacia pelo próprio pai, que é comandante da instituição.





O homem preso não teve nome divulgado. Segundo a Polícia Civil, ele disse que as armas e o dinheiro roubado estavam com o comparsa, que não foi encontrado.





De acordo com o dono do ponto comercial, Laércio Marques, os suspeitos roubaram aproximadamente R$ 9 mil e até atiraram para cima quando deixaram o local, para evitar aproximação das pessoas. Ninguém ficou ferido. O suspeito foi liberado depois que foi ouvido e responderá pelo crime em liberdade.





As câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa, que durou menos de um minuto. As imagens mostram que o suspeito e um comparsa entraram no estabelecimento por volta das 14h. Armados, eles anunciaram o assalto.





No momento do ocorrido, três mulheres trabalhavam na loja, que funciona como bazar e papelaria. Por ordem da dupla, as funcionárias entregaram sacos plásticos com o dinheiro que estava no caixa.





Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada e fez rondas na região, mas não encontrou os suspeitos. Nesta terça (7), os agentes seguem em busca do outro suspeito.





