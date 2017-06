VIOLÊNCIA DESENFREADA: DETENTOS ALGEMAS POLICIAL E FOGEM DE DELEGACIA

Os três fugitivos roubaram armas, munições e algemas. Ninguém foi recapturado.

Três detentos fugiram da delegacia de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta terça-feira (27) e roubaram seis coletes, seis algemas, armas e munições, de acordo com o Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará (Sinpol).





Eles serraram as grades, amarraram o policial de plantão e o deixaram nesta cela com três presos que não quiseram fugir. O agente só foi libertado porque os detentos pediram ajuda por uma grade.





Fugiram Pedro Henrique Delfino Bezerra de 23 anos, conhecido como Messejana, que responde por receptação, Leandro Viana de Moura, de 24 anos, acusado e Fabrício Alves Rodrigues da Silva, ambos presos por roubo.





Segundo o diretor do Sinpol, Francisco Lucas Oliveira, a fuga poderia ter sido evitada. Conforme ele, a delegacia apresenta estrutura precária, muro baixo, o que facilita as fugas, e xadrezes insalubres.





Em nota, a Polícia Civil disse que diligências estão em andamento, com o apoio da Polícia Militar, no intuito de recapturar três presos que fugiram.





Com informações do portal Cnews