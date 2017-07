BALA, SANGUE E MORTE NA CIDADE DE SÃO BENEDITO

Nesta terça (25/07), por volta das 15h30, nas proximidades do Galpão do Mercado de Verduras, em São Benedito foi vítima de homicídio à bala a pessoa de ANTÔNIO LUCAS ARAÚJO DA SILVA, 19 anos, residente na Rua Eliazar Gomes, em São Benedito.





De acordo com informações de populares, Antônio Lucas estava acompanhado com mais dois indivíduos conhecidos pelos apelidos de Bebê e Cabeça quando um homem chegou numa moto Titan de cor vermelha, de placa não identificada, sacou um arma de fogo e efetuou um disparo em direção a eles lesionado a cabeça do Antônio Lucas que faleceu no local. O corpo foi encaminhado ao IML de Sobral pelo rabecão.





Policiais Militares e Civis estão trabalhando em conjunto realizando investigações e diligências a fim de identificar e prender o autor do homicídio.





Via Ibiapaba 24 horas