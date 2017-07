Balanço parcial do fim de semana registra 39 mortes no Ceará, em homicídios e acidentes

Ao menos, 39 pessoas tiveram morte violenta neste fim de semana em todo o Ceará. Segundo os registros das autoridades policiais, no intervalo entre a manhã de sexta-feira (14) e o começo da madrugada desta segunda (17), 34 pessoas foram assassinadas e outras cinco morrem em acidentes de trânsito nas estradas estaduais.





Em Fortaleza, 14 homicídios ocorreram nos seguintes bairros: Messejana (2), José Walter (2), Álvaro Weyne, Jardim América, Cidade 2000, Granja Portugal, Pirambu, Pici, Barroso, Barra do Ceará, Sabiaguaba e Dionísio Torres.





Na Região Metropolitana de Fortaleza, foram registrados 10 assassinatos nos seguintes Municípios: Caucaia (6), Maranguape, Aquiraz, Chorozinho e Itaitinga.





Sertão violento





No Interior Norte, a Polícia fez o registro de quatro assassinatos, entre eles, o duplo na cidade de Viçosa do Ceará (a 344Km de Fortaleza), onde duas crianças irmãs, com idades de 8 e 10 anos, foram assassinadas a golpes de faca na manhã do domingo.





Além do duplo homicídio em Viçosa, também ocorreu um crime de morte em Jijoca de Jericoacoara e um caso de lesão corporal seguida de morte (pauladas) em Forquilha, cuja vítima faleceu na Santa Casa de Misericórdia de Sobral.





Já na região do Interior Sul, seis pessoas foram mortas em Ibicuitinga, Morada Nova, Mombaça, Juazeiro do Norte e Quixadá. Neste último, dois homens morreram numa troca de tios com policiais militares durante uma perseguição na estrada que ligada Quixadá a Morada Nova.





Mortes no trânsito





Cinco acidentes nas rodovias estaduais foram registrados no fim de semana. O mais grave deles deixou dois mortos na CE-123, no Município de Fortim,no Litoral Leste do estado. Uma colisão de uma motocicleta com um táxi, no acessão à Praia do Pontal, deixou sem vida Lúcio Antônio Pereira dos Santos, 27 anos; e Francisco Carlos da Silva Neto, 47.





Na CE-362, no Distrito de Taperuaba, uma colisão de uma motoneta com um eutomóvel deixou morta a piloto do primeiro veículo, uma jovem identificada apenas por Arinete.





Na CE-187, no Município de Tauá, nos Inhamuns, a vítima fatal foi Stéfferson Goççalves Cândido, 27 anos, que morreu numa colisão de motos.





Na Rodovia CE-277, em Parambu, Carlos Everton Eugênio Gonçalves, 19 anos, morreu ao sofrer uma violenta queda de moto.





Fonte: Jornalista Fernando Ribeiro