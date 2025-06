CENAS FORTES: tragédia: criança de 2 anos pega a arma do pai e mata a mãe com tiro acidental; veja vídeo

Uma tragédia abalou a pequena cidade de Rio Verde, no interior de Mato Grosso do Sul, na noite desta sexta-feira (13). Uma criança de apenas 2 anos pegou a arma do pai, uma pistola 9 milímetros, e, ao manuseá-la, acabou disparando acidentalmente contra a própria mãe, de 27 anos, que não resistiu aos ferimentos.





O caso chocante foi registrado por câmeras de segurança da residência onde a família vivia. As imagens mostram o casal sentado na varanda de casa, com o filho ao lado. Em um momento de descuido, a criança alcança a arma deixada sobre uma mesa e começa a manipulá-la na frente dos pais. Em questão de segundos, os disparos são feitos em direção à mãe.





A mulher foi atingida no braço e no tórax. Nas imagens, é possível vê-la se levantando em choque, enquanto a criança corre até ela e a abraça. A vítima ainda tenta correr, mas cai alguns metros depois, com o filho ao lado. O marido, desesperado, recolhe a arma e tenta prestar socorro.





Ela chegou a ser levada com vida a uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu aos ferimentos. A arma foi apreendida e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.





De acordo com a delegada Danielle Felismino, responsável pelo inquérito, o pai — que é produtor rural e tinha registro da arma — vai responder em liberdade pelos crimes de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e omissão de cautela, conforme previsto no Estatuto do Desarmamento.





A polícia também avalia o destino da criança, que deverá ser acompanhada pelo setor psicossocial do Conselho Tutelar.





O episódio reacende o debate sobre o armazenamento seguro de armas de fogo dentro de residências com crianças. Organizações que atuam na prevenção de acidentes domésticos e violência armada têm reforçado a necessidade de políticas mais rígidas e campanhas de conscientização sobre os riscos do acesso facilitado a armamentos.





