PMCE apreende mais de cinco quilos de drogas, três armas de fogo e prende suspeito em Sobral

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio de uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), apreendeu três armas de fogo, mais de cinco quilos de drogas e dezenas de munições, no bairro Recanto 1, em Sobral, no final da noite da última quarta-feira (11). Um homem de 19 anos foi preso em flagrante na ação.





A ofensiva teve início por volta das 22h30, após as equipes do CPRaio receberem informações de que indivíduos estariam armados em pontos do bairro. Durante patrulhamento na Rua João Batista Figueiredo, um suspeito correu ao avistar os policiais e tentou se abrigar em uma residência, sendo abordado na escada de acesso ao imóvel. Com ele, foi encontrada uma pistola calibre .380.





Com apoio de outra equipe, no interior da residência, os agentes localizaram mais duas armas de fogo, uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre .32 com numeração visível, além de 50 munições calibre 9mm e nove munições calibre .380, todas intactas. Também foram apreendidos cerca de 4.460 gramas de crack, 770 gramas de maconha, três balanças de precisão e uma mala grande utilizada para armazenar os entorpecentes.





O suspeito e todo o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Sobral, onde o caso foi registrado. No local, o homem, que já tinha antecedentes por tráfico de drogas, foi autuado novamente neste crime e por porte ilegal de arma de fogo.





