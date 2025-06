Governo do Ceará ultrapassa 8 mil aparelhos recuperados com o Programa Meu Celular

“Eu estava na terceira parcela de nove do meu celular quando fui assaltada. Nem imaginava que ele iria voltar para mim. É um sentimento de justiça”. O relato é de Letícia Cacau, uma das pessoas contactadas pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) para receber seu celular, roubado há quase dois anos, nesta sexta-feira (13), no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza. O novo lote de devoluções faz parte de um total de 8.112 aparelhos recuperados por meio do Programa Meu Celular, iniciado há pouco mais de um ano. O evento foi comandado pelo governador Elmano de Freitas.





“Quando nós implementamos esse programa eu já sabia que iria dar certo, mas o trabalho dos nossos policiais tem feito dar ainda mais certo. Tivemos nesse período de execução do Meu Celular do programa uma redução de cerca de 30% de furto e roubo. Ou seja, O Meu Celular está desestimulando essa prática criminosa. Estaremos continuando os esforços e trabalhando pelo povo cearense. Acredito que seja mais do que justo para alguém que se esforça para comprar o seu celular conseguir ter de volta o seu aparelho”, destacou o governador Elmano de Freitas.





Iniciado em abril de 2024, o Meu Celular tem como objetivos conscientizar a população sobre os malefícios da compra de aparelhos com restrição de roubo e furto, além de coibir a prática. A ação também visa interditar judicialmente estabelecimentos comerciais que promovem a circulação desses eletrônicos sem checar a devida procedência.





O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, lembrou a importância da população realizar o Boletim de Ocorrência (BO) após ter seu celular roubado ou furtado. “O ideal seria já cadastrar o aparelho após a compra, mas é possível realizar após o roubo ou furto. Já são mais de 40 mil aparelhos cadastros e queremos que esse número cresça. Gostaria de reafirmar esse compromisso das nossas forças de segurança para proteger a vida e o patrimônio dos senhores e senhoras”, disse.





Márcio Gutierrez, delegado-geral da PCCE, ressaltou que o Meu Celular também auxilia as forças de segurança a desestruturar diversas redes criminais. “Por meio do Meu Celular, além de todas as investigações realizadas pela PCCE, conseguimos identificar que esses criminosos que constituem uma verdadeira rede para revender esses aparelhos. Com isso, buscamos desestruturar essas ações. É por meio do BO que podemos iniciar a investigação para recuperar o aparelho e conseguir devolver ao dono legítimo”, comentou.





Momento de felicidade





Raniery da Silva também recuperou seu aparelho telefônico nesta sexta-feira depois de ter sido assaltada há mais de dois anos. “Felizmente o celular nem me fazia tanta falta depois de tanto tempo. Mesmo assim, vim aqui para dar credibilidade ao trabalho da PCCE. Foram muito atenciosos comigo em todo o processo e acho importante ratificar esse trabalho bem feito”, pontuou.





Outro beneficiado, Jonny Dallys confessou que ficou até um pouco assustado quando foi contactado pela PCCE nos últimos dias, mas depois viu que se tratavam de ótimas notícias. “Todos com quem falei disseram como foi muito importante eu ter feito o BO. Fiquei muito feliz e satisfeito em saber que vou ter de volta o meu celular depois de tanto tempo, mais de dois anos”, afirmou.





Sobre o programa





O cidadão pode cadastrar seu aparelho por meio do site da plataforma . Ao fazer um perfil, o interessado informa dados pessoais, a marca, modelo, IMEI e nota fiscal (caso ainda tenha) do aparelho comprado ou já utilizado.





Em caso de roubo ou furto, o usuário acessa o site e informa o acontecido. Com isso, o alerta fica pré-ativado, inicialmente, por 72 horas. Com o BO informado com o IMEI do aparelho, o alerta fica vermelho até a recuperação do celular.





Fonte: Polícia Civil CE