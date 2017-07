BANDIDOS FURTARAM 25 VACAS DE UM FAZENDEIRO NA ZONA RURAL DE CARIRÉ

Sexta-feira, dia 21, roubaram 25 vacas do Sr. João Manduca que pastavam em sua propriedade rural na localidade de Boa Esperança, no município de Cariré, que faz limite com Sobral. A ação dos criminosos aconteceu às 11 horas e logo após o proprietário ficou sabendo do roubo do seu rebanho. Rapidamente, mobilizou a comunidade e a polícia, e ofereceu uma excelente recompensa em dinheiro. Foi o suficiente para reaver o seu gado. Aconteceu um cerco da Polícia por toda região e os bandidos acuados abandonaram o gado no mato, no sábado (22) de manhã. Embora o proprietário tenha gastado muito mais do que vale o gado, ele não deu gosto aos bandidos. Que são velhos conhecidos das autoridades de segurança e do judiciário. Esperamos que o João Manduca consiga continuar com a sua atividade rural. Homem trabalhador e cidadão querido da região.





Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter