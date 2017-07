Colisão traseira deixa dois jovens mortos na CE-040, no Eusébio

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas, uma delas gravemente, em conseqüência de um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (13) na rodovia estadual CE-040, no Município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





Segundo as primeiras informações colhidas no local por patrulhas do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), um carro de passeio colidiu na traseira de uma carreta que tracionava um semi-reboque. O desastre aconteceu por volta de 9h30, na altura do quilômetro 20.





Dois jovens, ainda não identificados, morreram presos nas ferragens do veículo. Um deles seria o guiador e o outro estava no banco de carona. Os outros dois passageiros, que estavam no banco traseiro, foram socorridos em ambulâncias do Samu para o hospital.





As causas do acidentes serão apuradas pela equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) que já se encontra no local. O trânsito na rodovia, na pista no sentido Sertão-Capital, está parado por conta da interdição que segue enquanto a Perícia trabalha no local.





Os corpos dos rapazes ficaram presos nas ferragens do automóvel – modelo Kia – e serão encaminhados à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel).





