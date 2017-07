"Demônio" aparece em foto de acidente em SP e foto viraliza na internet

A foto deste acidente que aconteceu nas proximidades da cidade de Palheiros – SP, está dando o que falar, tudo por que alguém encontrou o que chamou de ‘demônio’ que aparece na foto.





De acordo com o site Gospel Geral, os responsáveis pela postagem analisaram cuidadosamente a imagem para certificar-se que não havia algum tipo de montagem, visto que seria bem comum, pois sempre há quem gosta de pregar peças nas pessoas tentando assim amedrontá-las. Segundo eles, não havia sobreposições na imagem.





A mulher quem tirou a foto, alega que não era possível notar nada no local, somente percebeu que aquela figura estava ali depois de revelar a foto. Realmente o aspecto que se dá, é de algo com muitas sombras parado ali no local, meio desfigurado o que deixou muita gente com medo.





Obviamente não podemos afirmar se houve ou não manipulações na imagem, tampouco se a figura que aparece, não é se trata somente de algumas pedras ou árvores no meio da natureza. E você, acredita em fantasmas? Acha que a foto pode ser verdade?





Via ZipNotícias