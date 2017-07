DERRAMAMENTO DE SANGUE NA CIDADE DE SANTA QUITÉRIA/CE

Um tiroteio registrado em frente ao Estádio Municipal de Santa Quitéria, no bairro Boa Vida, deixou um morto e três feridos, na noite desta quarta (12).





Elementos armados chegaram em um bar, que fica na frente do estádio e passaram a efetuar vários disparos, vitimando fatalmente João Antônio do Nascimento Ferreira e lesionando mais três pessoas.





Os feridos foram socorridos para o Hospital Municipal, onde passam bem. O corpo de Preguinho aguarda a chegada da Perícia Forense para a sua remoção.

A Polícia Militar fez o isolamento do local e as investigações ficarão a cargo da Delegacia de Polícia Civil, para apontar as causas deste crime.





Este é o quarto homicídio na cidade de Santa Quitéria, num intervalo de duas semanas. Na segunda (03) e sexta (07), três homens foram executados no bairro Piracicaba.





Com informações do portal A Voz de Sta. Quitéria