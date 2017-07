Ela testa fidelidade do namorado com modelo e acaba por descobrir algo inimaginável; vídeo

Infelizmente a traição passou a ser algo banal no mundo atual, só no brasil mais de 250 mil casais acabam se separando, lógico que nesses números há uma porcentagem que é traição, mesmo assim a quantidade de divórcios é assustadora.





Uma garota, nos Estados Unidos resolveu aceitar um convite de um canal de pegadinhas do Youtube, para testar se seu namorado era fiel, ela aceitou de pronto, segundo informações do canal, ela já estava desconfiada que seu namorado não era assim tão fiel quanto se imaginava, porém, ela não esperava pelo que aconteceria.





O teste seria feito assim: Ela ficaria escondida, numa espécie de estúdio, enquanto isso uma modelo linda e bem sensual tentaria seduzir seu namorado, ela acompanharia ao vivo todo o desenrolar da situação.





Claro que os organizadores do canal tinha que caprichar na atriz e para isso, ela estava usando um decote bem avantajado e roupas bem justas, para que seu corpo ficasse todo marcado e definido, assim para um homem seria difícil não olhar para a moça.





O teste então começa, ela se aproxima do rapaz, e começa a perguntar se ele era personal trainer, ele logo foi ficando atraído e caindo na lábia da atriz, depois disso ele tira do bolso uma aliança e revela que é casado, mesmo assim ele passa o número do telefone para a moça, e pede para ela ligar em uma outra hora para poderem marcar algo.





Detalhe: A suposta esposa que ele se referiu não era sua namorada que estava participando do teste e sim um terceira pessoa.





Claro que ao ver a cena a namorada começou a chorar, pois, estava vivendo uma grande mentira com ele, já que ele seria casado, os internautas fizeram inúmeros comentários, na tentativa de dar força para a moça, tentando encorajar ela para que ligasse para o pilantra, e foi exatamente isso que ela fez, e pelo telefone ela decide terminar o relacionamento.





Vejam o vídeo:

Via Zip Notícias