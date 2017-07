HOMEM SURTA E PÕE FOGO EM RESIDÊNCIA COM IDOSA E FILHO

Por volta das 23h30 de ontem (3), um homem ainda não identificado pela nossa reportagem, surtou e colocou fogo em uma residência na rua Irmã Cira, bairro Padre Palhano. Dentro da residência estava a Sra. Maria Liduína Jerônimo de Araújo, 63 anos, e seu filho Francisco José de Araújo Filho, 26 anos. O fogo atingiu a mãe e o filho, que foram socorridos para o hospital Santa Casa por uma equipe do SAMU.





O acusado do crime se evadiu do local, tomando rumo incerto. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu apagar o incêndio criminoso.





A Polícia Civil irá investigar os fatos através de um inquérito policial.





Fonte: Sobral 24 horas

Fotos: Jorge Alves