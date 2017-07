LAMENTÁVEL: Morre a bebê que precisava de R$ 3 milhões para vencer doença rara

A bebê cativou a muitos nas redes sociais porque sempre sorria, mesmo diante de um tratamento tão sofrido.



A bebê cearense que movimentou as redes sociais nos últimos dois meses, por um financiamento coletivo lançado por sua família em busca de tratamento para uma doença rara, morreu. O anúncio foi feito no perfil de Instagram da campanha em prol de Lara, na manhã deste sábado (15).





“Gente, é com muita dor que venho comunicar que nosso anjinho foi pro céu. Larinha cumpriu sua missão e agora virou um anjinho!”, dizia a postagem.







Não mexia as pernas e cabeça





Lara tinha dez meses, e estava internada havia seis. Ela sofria de Amiotrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo 1. Por causa disso, a bebê não mexia as pernas e a cabeça, com dificuldade para respirar e deglutir. Assim, respirava por traqueostomia e se alimentava com sonda.





A criança precisava de um medicamento chamado Spinraza. Diante da necessidade, a família lançou em maio a campanha de financiamento coletivo AME Lara, em busca de R$ 3 milhões para a compra dos remédios que estabilizariam a doença e dariam uma melhor condição de vida à menina.





A história da bebê foi contada em junho pelo programa Gente na TV, da TV Jangadeiro/SBT, e cativou a muitos porque ela sempre sorria. “A força que a gente passa para ela não é nem a metade do que ela passa para a gente”, contou na época a mãe, Mônica Batalha.





