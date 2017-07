LEI DO CÃO: Jovem suspeito de furto tem mão cortada por traficantes e é morto em seguida com pedradas e tiros

Na tarde desta última quinta-feira (29) um jovem de 19 anos foi brutalmente assassinado por traficantes na rua Porto Alegre, no bairro Tancredo Neves em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo identificado como Gabriel Santos foi acusado pelos traficantes de ter furtado pedestres em uma região dominada pelo tráfico. Segundo informações, os criminosos pegaram Gabriel na porta de sua residência, o levaram até a localidade conhecida como Alto do Macaco, cortaram a mão do jovem e logo após o mataram com várias pedradas e cerca de 20 disparos de arma de fogo. O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da região.





Repórter Cidades/Plantão Policial Jerry Mesquita

