MAIS UMA GRAVE DENÚNCIA DE FÁBIO SOBRAL

Mais uma grave denúncia é feita pelo Fábio Sobral. Veja a denúncia na íntegra:

"Bom dia sobral!!!!!









Creio eu que agora o digitador da prefeitura terá que se explicar novamente, aqui segue uma licitação de R$ 19 mil reais,para pagamento de 6030 und de macarrão espaguete a custo de R$ 3,25 (tres reais e vinte e cinco centavos) isso mesmo esse foi o preço que a prefeitura pagou a uma empresa de TIANGUÁ para alimentar nossas crianças, além de ter pago um valor absurdo por um pacote de macarrão ainda não valorizou O COMÉRCIO de sobral, o comércio sobralense e o cidadao sobralense perdem e muito com isso, primeiro porque deixa de gerar mais emprego na cidade, segundo a mercadoria aqui sairia muito mais barata pois o preço médio desse macarrão é de R$ 2,00(dois reis) para o varejo, isso geraria uma econimia enorme, pois bem fiquei curioso e fui saber porque o macarrão vindo de TIANGUA é tão caro e qual seria a marca, liguei para a empresa fornecedora e fui informado que o macarrão que eles vendem lá é o macarrão GOSTOSO e quanto custava, e por surpresa me informaram que custa 17,00 o fardo com 10 unidades sendo assim a und sai a R$ 1,70 (um real e setenta centavos) então senhor digitador pq vc digitou R$ 3,25 sendo que a empresa de TIANGUA VENDE EM SEU COMÉRCIO A R$ 1,70 ?

segue o áudio e as imagens da licitação."