Novo ataque a Banco no Ceará. Desta vez, o alvo foi a cidade de Nova Olinda

Quadrilha fortemente armada explodiu a agência do Banco do Brasil e em seguida fugiu com refém em direção à cidade de Exu, em Pernambuco.

Mais um ataque a banco foi registrado no Ceará. O quarto caso em apenas sete dias. Desta vez, o alvo dos criminosos foi a cidade de Nova Olinda, na Região do Cariri, já próximo da divisa com Pernambuco (a 537Km de Fortaleza). Um grupo fortemente armado, composto por cerca de 20 homens, explodiu os caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil na madrugada de hoje.





Segundo informações iniciais colhidas pela Polícia, os bandidos entraram na cidade em duas caminhonetas, uma Amarok e uma S-10. O bando portava fuzis, metralhadoras e pistolas, além de espingardas de calibre 12 (escopetas) e atirou contra a sede do Destacamento da PM.





Em seguida, a quadrilha invadiu a agência bancária e detonou os artefatos. Não á, porém, a informação de que os ladrões tenham tido êxito no roubo do dinheiro que havia nos equipamentos.





Reféns





Ainda de acordo com a Polícia, na fuga, os criminosos teriam feito vários reféns. A quadrilha seguiu em direção ao Município de Exu, no sertão pernambucano, localizado a cerca de 100 quilômetros de Nova Olinda.





este momento, um cerco policial está sendo realizado na divisa dos dois estados, com a mobilização de tropas do 2º BPM (Juazeiro do Norte), do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Divisas e o apoio do Batalhão de Policiamento Rodoviário estadual (BPRE) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), baseado no Cariri, dá apoio às forças policiais terrestres.





Ataques





Há uma semana, uma quadrilha tentou arrombar o cofre-forte da agência do Bradesco da cidade de Redenção, no Maciço de Baturité (a 52Km da Capital), mas fugiu após o alarme ser disparado. Na fuga, os bandidos trocaram tiros com a Polícia Militar e desapareceram.





No domingo (9), ainda de madrugada, uma quadrilha atacou a agência do BB da cidade de Ipueiras, na Zona Norte do estado (a 298Km de Fortaleza), e na troca de tiros com a PM, duas pessoas ficaram feridas. Eram integrantes de uma banda de forró cujo ônibus passava pela cidade de Ipueiras e ficou no meio do fogo cruzado entra a quadrilha e a Polícia.





Na última segunda-feira (10), outro ataque. Desta vez, na agência do Banco do Brasil de Redenção, que terminou com uma explosão e o prédio ficou completamente destruído. Na fuga, os ladrões fizeram reféns e incendiaram carros nas estradas de acesso à cidade. Também espalharam objetos etálicos na pista, furando os pneus das viaturas da PM.