OPORTUNIDADE: 106 vagas de nível superior estão abertas em concurso do Exército

O Exército está com inscrições abertas do concurso para 106 vagas nos Cursos de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde do Exército (CFO/S SAU) em 2018. As oportunidades são para médicos, farmacêuticos e dentistas. As inscrições devem ser feitas até o dia 11 de agosto pelo site do exército . A taxa é de R$ 130.