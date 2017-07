Prefeitura intensifica a realização de blitze em vários pontos da cidade

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Segurança e Cidadania (Sesec), está intensificando as fiscalizações no combate a violência e na melhor fluidez do trânsito na cidade. Cinco blitze estão sendo realizadas, em 15 pontos diferentes do município, todos os dias da semana pela Coordenadoria Municipal de Trânsito, juntamente com a Polícia Militar e a Guarda Municipal.





“Não estou interessado em arrecadar dinheiro para os cofres públicos. Estou interessado em apreensão de drogas, apreensão de armas de fogo, verificação de uso do capacete por motociclistas e teste de bafômetro para diminuirmos de forma significativa a violência e os números de acidentes em Sobral”, garantiu o prefeito Ivo Gomes.





Mais policiais em Sobral





O prefeito Ivo Gomes, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, e o comandante geral da Polícia Militar do Ceará, Cel Ronaldo Viana, assinaram, no último dia 19 de junho, um convênio que assegurou a vinda de mais 20 policiais militares para trabalharem durante suas folgas, graças à Indenização por Reforço ao Serviço Operacional (Irso), na intensificação de blitze em Sobral.





A verba para o pagamento da Irso é disponibilizada pelo município, que repassará ao Sistema de Segurança cerca de R$ 82 mil por mês para remunerar os 20 novos PMs. Sobral é o primeiro município que firma convênio com a SSPDS com esse objetivo.





