RAIO RECUPERA DOIS VEÍCULOS ROUBADOS NO RESIDENCIAL CAIÇARA

Na manhã de ontem, 18/07, uma Equipe do BPRAIO realizando patrulhamento pelo Residencial Caiçara, conseguiu localizar em um dos estacionamentos do local, um automóvel Wolkswagem Fox que havia sido tomado de assalto no dia de ontem.





Realizando diligências no local, um suspeito foi localizado e de posse do mesmo estava uma motocicleta Honda Pop que também tinha queixa de roubo.





Eurides Sales de Sousa Júnior, 20 anos, foi conduzido a Delegacia 24h de Sobral onde foi reconhecido pelas vítimas como autor dos assaltos.





Fonte: Sobral 190