Segundo Capitão Wagner, parte das viaturas entregues pelo Governo não possuem computador de bordo e não rádio de comunicação; vídeo

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Ceará, nesta quarta-feira, 12 de julho, o deputado estadual Capitão Wagner (PR) falou sobre a insegurança no Estado do Ceará. No início da fala, o parlamentar lembrou o assalto a um carro-forte, nessa terça-feira, 11 de julho, na periferia de Fortaleza. Capitão Wagner classificou o ato como uma cena de filme que assustou a população. Comentou também que as viaturas entregues recentemente pelo governador Camilo Santana, foram entregues sem os rádios de comunicação e sem os GPS.