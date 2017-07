SOBRAL: POLICIAL CIVIL PRENDE ASSALTANTE EM FLAGRANTE

Dois indivíduos assaltaram duas estudantes na noite de ontem, dia 17, por volta das 21h50, na rua José Barbosa Lima, bairro Pedrinhas. Os bandidos estavam armados com facas, abordaram as vítimas e levaram seus pertences. Um Inspetor da Polícia Civil, passava no local e visualizou os assaltantes em fuga. O inspetor fez a perseguição e conseguiu efetuar a prisão de um dos acusados, o outro conseguiu fugir.





O policial recuperou todos os objetos vítimas.





O ladrão foi identificado por Márcio Glerton Pardo Batista, 25 anos, natural de Sobral. O assaltante foi conduzido à Delegacia 24 horas, onde foi autuado em flagrante por crime de roubo (Art. 157).





Fonte: Sobral 24 horas