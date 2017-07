SOBRAL: TRIO É FLAGRADO ANTES DE COMETER HOMICÍDIO

No final da noite de ontem, 06, três homens planejaram matar um desafeto no conjunto Pe. Zé Linhares, porém momento antes deles consumarem o ato, foram surpreendidos por policiais militares do RAIO que estavam realizando patrulhamento nas proximidades e realizaram abordagem aos suspeitos que estavam a pé.





Com o trio foi encontrado um Revólver Calibre 38 com cinco munições intactas. Os suspeitos foram identificados como Paulo Sérgio Ribeiro da Cunha, 22 anos, Daniel Henrique Ferreira da Silva, 20 anos e um menor de 17 anos, ambos residentes no bairro Sumaré.





Os três foram conduzidos À Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190