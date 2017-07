Viatura nova da Polícia Militar pega fogo em Maranguape

PMs conseguiram deixar o veículo sem sofrer ferimentos.





Uma equipe da Polícia Militar passou por um susto na manhã deste domingo (30), quando a viatura em que estavam os agentes de segurança pegou fogo. O fato aconteceu próximo a um complexo turístico, na entrada da localidade de Coité, em Maranguape, cidade da Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com informações passadas por um policial da cidade, que preferiu não se identificar, a viatura 14062 começou a esquentar e em seguida começou a pegar fogo. Os policiais foram rápidos e conseguiram sair do veículo, que foi tomado pelas chamas e ficou destruído.





Os pertences dos militares ficaram no veículo e também foram destruídos. Não houve feridos.





A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) emitiu nota sobre o ocorrido. A pasta confirmou o fato e disse que o incêndio está sob investigação e que o veículo passará por exames periciais. Confira a nota:





"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que uma viatura da Polícia Militar do Estado do Ceará realizava patrulhamento ostensivo, na manhã deste domingo (30), na rodovia CE 065, na entrada da localidade do Coité, em Maranguape, quando apresentou problema e incendiou. Os policiais militares que estavam na viatura não se machucaram. As circunstâncias do incêndio estão sendo apuradas, não podendo ser apontadas, num primeiro momento, as causas. A Perícia Forense do Ceará realiza exames periciais no veículo."