A FARRA DOS TRANSPORTES CONTRATADOS EM SOBRAL

Sobral, um lugar onde tudo pode, onde nada se perde e tudo se transforma em ilicitudes. Uma terra sem Lei agora servindo de chacota pelos recantos do Brasil.

Como se não bastasse, agora vem a farra dos transportes contratados. Os veículos que deveriam servir ao povo, cruzam a cidade como transporte escolar, fazendo passeios familiares e até para cultos dominicais, servindo ao secretário Erlânio, ao seu comparsa, comandante Paulo Adriano e o coordenador Francisco Juliffe. Carro novo e tanque cheio, tudo pago com dinheiro que sai do IPTU, ISS e outros impostos pagos pelos sobralenses.

Dos seis veículos da Guarda Municipal, apenas dois são padronizados, os outros quatro estão rodando para atender a demanda doméstica do alto escalão. Contratos milionários com locadoras, com mais de 40 veículos alugados pela prefeitura podem está descaracterizados e gastando gasolina paga com dinheiro que poderia está sendo investido na segurança do povo sobralense. O Ministério Público recebeu a denúncia e vai investigar mais um caso de patrimonialismo na "Princesa do Norte".



Fonte: Wellington Macedo