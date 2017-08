CARTÃOZEIRO É PRESO EM APARTAMENTO DE LUXO NA BEIRA-MAR

Um bandido foragido da Justiça de vários estados brasileiros e apontado como chefe de uma quadrilha de golpistas, além de envolvimento em vários assassinatos, foi preso em Fortaleza, no fim de semana, numa operação sigilosa da Polícia Militar. O estava morando em um apartamento de luxo na Avenida Beira-Mar.

Orlene Machado Costa é o nome do bandido, também conhecido como “Leno Leocádio”. Na tarde da última sexta-feira (25) ele foi descoberto pela Polícia, numa operação sigilosa do serviço de Inteligência do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque). No momento em que saía do prédio de luxo na Beira-Mar, ele foi detido. Estava usando uma carteira de Habilitação com o nome falso.





Conforme a Polícia, mesmo estando na condição de foragido da Justiça, com mandados de prisão preventiva em aberto nos estados do Ceará, Pernambuco e Maranhão, Orlene estaria agindo na rota São Paulo-Ceará, aplicando golpes e chefiando uma quadrilha. Além disso, fazia ameaças de morte a autoridades em sua terra natal, a cidade de Novo Oriente (a 388Km de Fortaleza) e a quem cruzasse seu caminho.





Política





Com extensa ficha de crimes, o bandido, ainda assim, chegou a se aventurar pela política. Em 2004, foi eleito vereador de Novo Oriente pelo PMDB, recebendo cerca de 880 votos. Nos anos seguintes foi preso diversas vezes e em vários estados do Nordeste quando aplicava golpes, tornando-se chefe de uma quadrilha de “cartõzeiros”.





Em 2013, chegou a ser preso duas vezes. Em agosto daquele ano foi detido pela Polícia no Rio Grande do Norte, onde aplicava golpes contra idosos na cidade de Baraúnas. Em novembro, foi apanhado aplicando novos golpes em Bia Viagem, no Recife (PE).





Este foi o segundo caso de bandidos foragidos da Justiça presos em Fortaleza em operações do Batalhão de Choque juntamente com agentes da Inteligência. Há duas semanas, os militares capturaram, no bairro Cambeba, um foragido da Justiça do Paraná, apontado como membro de uma facção criminosa.





Autuado





Do local da prisão, o acusado foi encaminhado para o Complexo das Delegacias Especializadas (Code) e autuado em flagrante na Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), pelo titular daquela unidade, delegado Jaime Paula Pessoa Linhares.





Fonte: Jornalista Fernando Ribeiro