Caucaia e Maracanaú receberão Batalhões do Raio em setembro, anuncia Camilo Santana

Os municípios de Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, receberão sedes fixas do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) no próximo mês de setembro.





O anúncio foi feito nesta terça-feira (22) pelo governador do Ceará, Camilo Santana, de Brasília, durante transmissão ao vivo em sua página do Facebook.





Os dois municípios serão os primeiros da Região Metropolitana de Fortaleza a receberem o equipamento de segurança.





Outras 30 cidades com mais de 50 mil habitantes também receberão o equipamento até o próximo ano, de acordo com Camilo Santana.





Além disso, o governador afirmou que Fortaleza receberá uma nova unidade do BPRaio. “Já foram entregues nove batalhões fixos, regionalizados, com equipes de até 35 homens”, disse. “A formatura da primeira turma da Polícia Militar, em agosto, vai me permitir que eu já possa, em setembro, implantar os novos batalhões nos municípios cearenses”.





Efetivo





O Batalhão do Raio de Caucaia contará com 113 policiais, com 44 motos e duas viaturas. Já em Maracanaú, serão 56 policiais, 24 motos e duas viaturas. O BPRaio está presente nos municípios de Juazeiro do Norte (Cariri), Sobral (Região Norte), Itapipoca (Litoral Oeste), Iguatu (Centro-Sul), Crateús (Sertão de Crateús), Tauá (Sertão dos Inhamuns), Quixadá (Sertão Central), Russas (Vale do Jaguaribe) e Canindé (Sertão de Canindé).





Fonte: Tribuna do Ceará