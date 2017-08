Nossa equipe de reportagem recebeu uma denúncia de um internauta, relatando que os flanelinhas que ficam no entorno da Praça de Cuba, no Centro de Sobral, estão cortando com estilete os bancos das motocicletas.





O internauta relata que na data de ontem (16) teve o banco de sua moto cortado.





Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter