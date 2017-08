EM ALCÂNTARAS, ANCIÃO CAI DA GARUPA DE MOTOCICLETA E TEM MORTE INSTANTÂNEA

Na manhã de hoje (07), por volta de 05:30 horas, ocorreu um acidente com vítima fatal em uma estrada vicinal na cidade de Alcântaras. Um ancião de 72 anos ocupava a garupa de uma motocicleta e se deslocava do Sítio Santa Rosa para o Sítio São Luiz, infelizmente, em um certo trecho da estrada ouve um desequilíbrio onde o cidadão caiu do veículo e veio bate cabeça no chão e teve morte no local.





Uma equipe da Perícia Forense esteve no local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o coró par ao IML de Sobral.





Com informações do Blog Sinhá Sabóia