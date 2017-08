HOMEM É VÍTIMA DE CHOQUE ELÉTRICO NO BAIRRO SINHÁ SABÓIA

O fato aconteceu na Rua Sinhá Sabóia, por volta das 18h30, quando um Senhor de 44 anos identificado pelo nome de Aurélio, estava em sua lanchonete e ao tocar no freezer acabou recebendo uma forte descarga elétrica. Uma Senhora que se encontrava nas proximidade viu a situação do homem que se encontrava grudado no freezer, então correu e desligou a chave geral. A vítima permaneceu desmaiada. Populares acionaram o SAMU, que chegou rápido no local e conduziu a vítima para o hospital Santa Casa.





Com informações de Robério Lima