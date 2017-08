Velho tarado de 67 anos é flagrado estuprando menino de 11 anos no meio da rua; veja o vídeo

O caso está sendo investigado pela polícia. Imagens feitas por moradores do local mostram o momento em que os atos de violência aconteceram.

No início da tarde deste último domingo (30), um senhor, de 67 anos de idade, foi flagrado abusando sexualmente de um menino, de apenas 11 anos de idade no meio da rua.





O caso foi registrado no município de Três Lagoas, que fica a aproximadamente 350 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.





O caso chocou os moradores da capital que passavam pelo local e presenciaram as cenas de horror. Foram os próprios populares a acionarem a Polícia Militar ao perceberem que a situação de violência acontecia em plena luz do dia.





O senhor de idade teria assediado o garoto para realizar os atos sexuais, e depois ameaçado o mesmo para que a violência continuasse.





Algumas testemunhas disseram aos policiais que atenderam à chamada, que o menino foi visto colocando as mãos nos órgãos genitais do homem por cima das calças, logo em seguida o próprio idoso teria feito com que ele colocasse as mãos dentro de suas roupas.





Toda a cena de horror foi realizada no meio de uma avenida, em plena luz do dia, sem nenhum pudor de que alguma denuncia fosse feita.





De acordo com as pessoas que passavam pelo local, o homem ainda chegou a obrigar o menino a sentar em seu colo, enquanto realizava movimentos que simulavam atos sexuais.





Toda situação absurda foi flagrada pelos agentes perto de uma escola, os dois estariam quase na entrada de um colégio, quando a polícia foi chamada.





O homem foi abordado pelos policiais e preso em flagrante. Já na delegacia, em depoimento, o senhor de idade disse aos investigadores que tudo se tratou apenas de uma ‘brincadeira’ entre eles, e que não tinha intenção de estuprar a criança.





Já o garoto, que também foi levado para prestar depoimento, e realizar exame de corpo de delito, relatou que não se lembra de nada, e que nada havia acontecido.





Ao que parece a criança ficou extremamente assustada e estava com medo de efetuar a denuncia.





Populares tiraram fotos do momento, o que assegurou à polícia que os atos de violência sexual realmente aconteceram. Um inquérito foi aberto para apurar o crime, e o homem deverá responder a um processo criminal preso.





Nenhum familiar do menino foi encontrado para prestar depoimento sobre o caso à imprensa, mas o Conselho Tutelar foi acionado para assegurar que a criança tenha todo o suporte que merece diante da situação de trauma que sofreu.





A polícia ainda investiga o fato, e testemunhas que passavam pelo local deverão ser ouvidas, para que se entenda melhor o que aconteceu naquela tarde.

Via MassapeCeara