VÍDEO: Pai larga o alcoolismo e doa rim para salvar a vida do filho

Após descobrir que estava com uma infecção no rim, o jovem necessitava de um transplante para viver. A doação veio do próprio pai, que se emociona ao lembrar das palavras ditas ao filho.

O amor de um pai é muito importante na vida de uma criança. Raul Castro, de 28 anos, sentiu de perto o tamanho que esse amor pode ter. Após descobrir que estava com uma infecção no rim, o jovem necessitava de um transplante para viver.





Tocado com a situação do filho, Nonato Rodrigues decidiu doar o seu rim. O pai se emociona ao lembrar das palavras ditas ao filho no momento mais angustiante que viveram.





“Nós vamos rezar, vamos nos entregar a Deus, para que – se for possível – eu crie você para ser um servo de Deus. Ele vai purificar o meu rim e eu vou dar de presente para você“, relata sem conter as lágrimas.





Por sofrer com o alcoolismo, Nonato temia não conseguir salvar a vida do próprio filho. “Eu temia que não estivesse bom para salvar a vida dele”. Naquele momento o pai fez uma promessa que nunca mais beberia se o filho continuasse vivo. Após 17 anos, pai e filho seguem dividindo momentos juntos. Hoje, Raul carrega consigo muitos sonhos e uma eterna gratidão pelo pai.





Confira a matéria exibida no Gente na TV, da TV Jangadeiro/SBT:

Fonte: Tribuna do Ceará