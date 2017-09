CAMINHÃO BAÚ FALTA OS FREIOS NA CE 187, EM IPÚ

Na tarde deste sábado (30), por volta das 14:30hs, na ce 187, um caminhão Volkswagen , branco de placas HWA 4254, com inscrição de Iguatu , faltou freios na descida da ladeira.





De acordo com o motorista, o mesmo conseguiu jogar o caminhão em uma barreira, para evitar uma tragédia maior, o sinistro ocorreu próximo ao Boqueirão, em Ipu.





O ajudante do caminhoneiro pulou da boleia do caminhão antes do veículo se chocar com a barreira e sofreu uma pancada forte no joelho, o mesmo foi socorrido para o hospital, estava consciente e com escoriações leves.





Segundo informações do motorista de nome José Raimundo, residente na cidade de Iguatu , que saiu ileso do acidente, o caminhão faltou freios e ele conseguiu jogar o caminhão baú carregado de móveis contra a barreira antes de uma curva muito fechada.





Com informações de Ipúnews