LEITOR ENVIA NOTA DE AGRADECIMENTO AO PREFEITO IVO GOMES

Confira a nota de agradecimento na íntegra:

"Gostaria que você pudesse postar no seu site.









É importante cobrar quando o governantes não trabalham, mas também saber reconhecer quando trabalham. Por isso queria agradecer em nome do Bairro Terrenos Novos pela pavimentação das nossas ruas, a muito tempo que pedíamos e agora fomos agraciados. Sabemos que é obrigação dos prefeitos, mas passou muitos com a mesma obrigação e nenhum fez. Muito obrigado Ivo Gomes e todos que fazem parte do atual governo." Abaixo as fotos do antes e depois da minha rua."