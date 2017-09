Polícia Civil prende quadrilha que sequestrou, torturou e matou adolescentes na Barra do Ceará por ordem de facção

Sete pessoas, entre elas duas adolescentes, foram detidas nesta segunda-feira (18) por policiais civis durante uma operação na Zona Oeste de Fortaleza. Outras três já foram identificadas e estão sendo procuradas. O grupo é suspeito de ter seqüestrado, torturado e assassinado duas garotas no último fim de semana. Os corpos das vítimas, com sinais de violência e pichados com a sigla de uma facção criminosa, foram encontrados no Morro de São Tiago, na Comunidade Goiabeiras, Barra do Ceará.





A operação foi realizada pela equipe de policiais do 7º DP (Pirambu) logo após a divulgação do fato pela Imprensa local. Segundo a Polícia, na noite do último sábado, as duas garotas – ainda não identificadas – foram seqüestradas de dentro de um ônibus e levadas para o cativeiro e passaram a ser vítimas de tortura, acusadas de ter envolvimento com uma facção criminosa rival dos bandidos.





Nas redes sociais, os criminosos chegaram a postar fotos das duas garotas ainda vivas, no cativeiro. Na primeira imagem elas aparecem ilesas. Na segunda imagem, já estão com parte dos cabelos cortada e sinas de espancamento.





Na manhã do domingo, os dois corpos foram encontrados na Rua Manuel Gadelha, uma das vias de acesso ao Morro de São Tiago, nas Goiabeiras. A equipe da Perícia Forense (Pefoce) que esteve n local constatou que uma das garotas recebeu, ao menos, cinco tiros na cabeça. A outra foi baleada quatro vezes. Havia, ainda, sinais de tortura, abuso sexual e os corpos estavam pichados com a sigla GDE (seria, supostamente, da facção Guardiões do Estado) e os números 745, uma referência às três letras do alfabeto.





Prisões





Ainda na manhã de segunda-feira (18), as equipes do 7º DP, sob o comando do delegado Paulo André Cavalcante, iniciaram as investigações e, horas depois, os sete suspeitos foram detidos em vários endereços na Barra do Ceará.





Os presos sob suspeita de participação no duplo assassinato são: Lucas do Nascimento de Oliveira, Paulo Sérgio da Silva, Antônio Francisco do Nascimento, Rivânia Émile Nascimento Cândido, Germana do Nascimento Rocha, além de outras duas garotas adolescentes (menores). Além dos sete detidos, três outros suspeitos estão sendo caçados pela Polícia e deverão ser presos nas próximas horas.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro