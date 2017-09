VEXAME PARA A POLÍCIA: Bandido prende policial em cela da delegacia de Maracanaú e liberta 5 presos

Outros 8 presos não quiseram fugir. Para o sindicato dos policiais civis, o Estado insiste em política “falida” de segurança.





Um policial foi rendido, amarrado e colocado preso em uma cela na delegacia da Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O agente estava atendendo um casal que ia deixar comida para um dos presos quando foi surpreendido por um homem armado.





A ação foi para resgatar um preso, mas outros quatro presos também aproveitaram a situação para fugir. As informações são do programa Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT.





“A irresponsabilidade por parte do Governo do Estado de insistir nessa política falida em manter presos em delegacia sem estrutura, colocando em risco a vida do profissional. O policial foi amarrado e colocado em uma cela”, critica o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará (Sinpol-CE), Lucas Oliveira.





De acordo com o presidente, a unidade não tem condições de manter presos por conta de suas condições. A situação já foi denunciada para o Ministério Público. Armas e munições da delegacia foram roubadas durante a fuga. A unidade comportava ao todo 13 presos. Os outros oito optaram por não fugir.





Conforme as informações do agente de segurança que foi rendido e que não quis se identificar, o distrito policial já comportou 30 presos em uma cela de 9 m². “Já evitamos uma fuga, mas naquela vez deu certo. A gente viver contanto com a sorte e isso me incomoda”, relatou o policial sobre as condições de trabalho.





Com informações do Tribuna do Ceará

Foto ilustrativa