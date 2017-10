As primeiras atrações do Carnabral são os assaltos próximo ao Pinheiro

"Caros, só avisando que acabei presenciando 2 assaltos agora há pouco perto do conjunto Caiçara, depois do Pinheiro, bem na curva. Ia passando de carro e tive que desviar de um assalto de uma moto, e quando desviei da situação, vi outro pelo retrovisor em seguida.

Vamos ter muito cuidado. Esse carnabral está vindo, e trazendo só desgraças.





Melhor mesmo seria evitar sair de casa quem tem moto.





Ao ligar para o 190 para relatar a situação, a atendente avisou que em minutos havia recebido outras 2 denúncias do mesmo caso". Este foi um relato de uma pessoa que o Blog WILSON GOMES, prefere não identificar que descreve com detalhes como anda a situação nas primeiras horas que antecede o Carnabral em Sobral. Noutro relato também na rede social uma pessoa reclama que um entregador de medicamentos foi assaltado quando se dirigia para o bairro Renato Parente. Quem mora depois do Residencial Caiçara está se sentido ilhada, sem pode sair de casa. Cadê a Polícia prometida para garantir a segurança fora da arena?