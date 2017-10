Fila por emprego desde as 10h00 da manhã deste domingo 29, e o atendimento deve começar as 08h00 da manhã dessa segunda feira 30, no vapt-vupt de Sobral. A notícia de 20 vagas de emprego na Grendene causou uma correria e a fila já chega a três quarteirões as 22h de hoje (domingo). Cerca de 500 desempregados ocupam as calçadas nas proximidades do vapt-vupt e vão madrugar na fila.