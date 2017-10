HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO DISTRITO DE APRAZÍVEL

A violência é avassaladora no município de Sobral! Mais homicídio a bala é registrado na noite desta quinta-feira, dia 12, por volta das 21h30. O crime aconteceu em um bar de nome "Toca do Tatu" no distrito de Aprazível. A vítima foi identificada por Olindira Pinto de Vasconcelos, 46 anos, natural de Sobral, conhecida por "Tina".



Olindira foi executada a tiros.



Dois indivíduos em uma motocicleta chegaram no bar e executaram a vítima com vários tiros.



Sobral já contabiliza 93 homicídios dolosos em 2017.



Equipes da Polícia Civil e Militar estiveram no local da ocorrência, realizando os procedimentos legais.



A Perícia Forense realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.

